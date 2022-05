Urgences hospitalières dégradées : "On espère que l'irréparable n'arrivera pas"

Le problème concerne en fait toute la France, hôpitaux de taille moyenne comme CHU, avec des régulations ou des fermetures de nuit, durant de plus ou moins longues périodes. À Bagnères-de-Bigorre, dans les Pyrénées-Atlantique, les urgences sont fermées depuis septembre 2021 de nuit et une fermeture définitive est crainte. De même, dans le Rhône, le centre hospitalier de Givors, pendant un mois en novembre dernier, puis tout le mois de mars, obligeant les patients à se reporter vers l'hôpital de Vienne ou de Lyon, également touchés par les fermetures.

À Orléans, l'hôpital demande aux patients de ne venir, si possible, qu'en cas d'urgence vitale. Plus de 90% des infirmiers et des aides-soignants sont en arrêt maladie.

"C'est vraiment à partir de l'été 2021 qu'on a vu se multiplier la fermeture partielle des urgences un peu partout en France", observe la porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), Emmanuelle Seris. "Avec Bordeaux, c'est d'autant plus inquiétant que c'est une ville attractive. Il y a une crise de vocation et une absence de réponses", regrette-t-elle par ailleurs.

Partout, les difficultés de recrutement se font ressentir. Pour les syndicats, la crise sanitaire aurait accéléré la dégradation des conditions de travail et les départs des soignants, sans que ceux-ci soient remplacés. Selon l'Amuf, il faudrait 25% de médecins urgentistes en plus pour pallier le manque. À Bordeaux, 250 postes sont à pourvoir d'après Pascal Gaubert, dont 150 sont des postes d'infirmiers et d'infirmières.