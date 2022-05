Crise des urgences : les soignants du CHU de Bordeaux réclament des "décisions fortes d'ici à l'été"

20% des lits (soit près de sept cents lits d’hospitalisation) ont été supprimés au CHU de Bordeaux depuis l'année 2000. Parallèlement, le vieillissement de la population bordelaise et l'augmentation du nombre d'habitants déclenche une plus large demande de soins non prise en charge par les pouvoirs publics, selon les signataires de la tribune.

Pour répondre à des critères qui leur sont imposés, un taux de 95% d'occupation des lits est nécessaire à Bordeaux. Cela ne permet donc plus d'assurer une disponibilité de lits pour les patients nécessitant une hospitalisation rapide "non programmée". Les patients qui consultent en médecine de ville ou arrivent aux urgences se trouvent fréquemment sans solution d'hospitalisation.