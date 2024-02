Cryothérapie : ce traitement par le froid fait-il vraiment du bien à notre corps ?

Prisée par les sportifs de haut niveau, la cryothérapie permet d’améliorer les performances physiques. Cette technique consiste à exposer son corps à de basses températures. Certains spécialistes contestent encore cette méthode, car elle présenterait des dangers et effets secondaires réels.

Depuis la mise au point du premier caisson de cryothérapie en 1978 par le docteur japonais Yamaguchi, la thérapie par le froid s’est largement popularisée à travers le monde, en particulier chez les sportifs de haut niveau. Cette technique a notamment séduit le quintuple lauréat du Ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Afin de conserver son corps d’athlète, la star portugaise avait fait l’acquisition d’un caisson de cryothérapie pour son usage personnel, révélait The Sun en 2022. Les utilisateurs de cette technique médicale utilisée depuis des millénaires s’exposent brièvement à un froid sec compris entre -110 et -180°C. L’objectif ? Faciliter la récupération musculaire après l’effort, mais également soulager de nombreuses autres pathologies, physiologiques et mentales.

Comment se déroule une séance de cryothérapie ?

On distingue deux formes de cryothérapie : la cryothérapie corps entier (CCE) et la cryothérapie corps partiel (CCP), durant laquelle seule la tête dépasse d’une cabine gelée. Dans sa version plus traditionnelle, la cryothérapie consiste simplement à utiliser des packs de glace, sprays rafraîchissants et des bains froids sur diverses zones du corps à des fins thérapeutiques. Dans deux arrêts du 10 mai 2022, la Cour de cassation réserve cette pratique aux seuls médecins et masseurs-kinésithérapeutes en France. Après une évaluation de ses conditions physiques et état de santé, le patient se voit informé des risques auxquels il s’expose et des précautions à prendre avant chaque séance.

Pour des questions de sécurité, il est impératif de retirer ses bijoux, lentilles de contact et tout objet métallique. De même, les pieds et les mains sont protégés, avant que le patient en sous-vêtement entre dans le cylindre. La tête et les épaules, elles, restent à l’extérieur de l’appareil. Pour faire chuter la température, de l'azote liquide est ensuite diffusée à l’intérieur de la cabine. Une séance dure en moyenne trois minutes, mais ne peut en aucun cas exposer le corps à des températures aussi intenses plus longtemps. Le choc thermique va rapidement faire réagir l’organisme, sous la forme de frissons d’abord, mais aussi par la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins (vasoconstriction). Après chaque séance, le patient profite d’un temps de récupération.

Dans quels cas y avoir recours ?

À l’origine proposé aux sportifs pour soulager les courbatures et réparer les tissus endommagés par l’effort, le traitement par le froid a su attirer une clientèle plus large. Désormais, la cryothérapie est proposée à des patients "souffrant de maladies inflammatoires ou neurologiques, à un éventail de pathologies très large, incluant les troubles anxieux et dépressifs", précise l’Inserm. Un individu en parfaite santé peut aussi vouloir sauter le pas, "pour se sentir bien, voire pour des considérations esthétiques". D’autres études affirment que cette technique serait également efficace pour venir à bout des rhumatismes, de la fatigue chronique, du stress et de l’excédent de graisse. En faisant brutalement chuter la température du corps, la cryothérapie va effectivement venir brûler les calories ingérées plus rapidement.

Si le froid peut aider à maigrir, la cryothérapie corps entier n’est pas sans risques. Des cas de brûlures, maux de tête et urticaire ont notamment été rapportés, d'après l’Inserm. Quoi qu'il en soit, la cryothérapie n’est pas recommandée à tous. La pratique reste fortement déconseillée pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, les personnes souffrant d’hypertension, de maladies respiratoires ou celles porteuses d’un pacemaker.