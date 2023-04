Cueillette : attention à ne pas confondre le colchique et l'ail des ours

Les colchiques fleurissent dans les prés... et dans les mêmes sous-bois que l'ail des ours ou encore le poireau sauvage. Ces herbacées vivaces, n'apparaissant qu'à l'automne, peuvent être confondues avec les deux autres espèces par les personnes pratiquant la cueillette sauvage. "Entre 2020 et 2022, 28 cas de confusion de colchique et d’ail des ours ou de poireau sauvage ont été enregistrés par les Centres antipoison", rapporte l'Anses précisant que les intoxications provoquées par leur ingestion, ont eu lieu de mars à mai, avec un pic en avril, principalement en région Grand Est et Auvergne Rhône Alpes. Une fois ramassées, les feuilles cueillies ont fini en sauce pesto, encore en salade, en poêlée ou en quiche.