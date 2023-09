Cueillettes : comment réagir face à une intoxication aux champignons ?

À l'approche de l'automne, de nombreux promeneurs partent à la recherche de champignons dans les bois et forêts avoisinantes. Mais attention ! La cueillette de bolets, cèpes et autres girolles est loin d’être sans risque ! Chaque année, on comptabilise plus de 1000 intoxications suite à la consommation de champignons toxiques. Voici la liste des symptômes à connaître, mais aussi nos meilleurs conseils pour une cueillette en toute sécurité.