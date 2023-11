Cuisson au gaz : alerte sur une "menace silencieuse" pour la santé des foyers français

Pour que les foyers soient mieux informés sur ces risques et conscient des émissions issues des appareils fonctionnant au gaz, Clasp et Respire demandent qu'un indicateur du taux de pollution soit ajouté sur les étiquettes énergétiques de l'Union européenne et que cette notion devienne obligatoire sur tous les appareils vendus dans l'UE. "Il est essentiel de donner aux gens des connaissances sur les risques sanitaires de ces produits, et ils ont besoin de ressources pour passer à des plaques de cuisson et des fours plus propres et plus sains. À leur tour, les gouvernements doivent protéger la santé publique, en s’attaquant à la pollution de l’air à la source et en soutenant la transition vers une cuisine plus propre", réclame ainsi Nicole Kearney, directrice de Clasp Europe.

De son côté, le directeur général de Respire, Tony Renucci, estime que "l'on ne peut plus fermer les yeux sur les risques liés à la cuisson au gaz ! C'est un sujet de santé publique qui doit être pris à bras le corps par les politiques français. Pour protéger les Français et particulièrement les enfants, il faut les encourager et les accompagner vers l’électrification !". Un changement auquel de nombreux foyers sont favorables, selon un sondage réalisé en octobre par Opinion pour Clasp.

Selon les données, 31,7% des Français cuisinant au gaz sont peu conscients des dangers de ce type de cuisson. Toutefois, environ les trois quarts (74%) des répondants ont déclaré qu'ils envisageraient de se débarrasser de leurs appareils de cuisson au gaz pour se munir d'un appareil électrique s'ils étaient informés des risques encourus avec ce type d'équipements de cuisine.