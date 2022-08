Cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonnes : les patients "à risque" transférés

Les services de biologie médicale et d’imagerie fonctionnent et la configuration des appareils n’a pas été impactée par la cyberattaque, mais il a été rapporté qu’ils ne pouvaient toutefois plus transmettre les résultats de manière rapide. "Tous les examens se font manuellement", a indiqué un représentant syndical de Sud Santé du Centre Hospitalier sud-francilien (CHSF), Franck Banizette.

Pire, des chirurgiens sont parfois obligés d’opérer sans radio. "Le chirurgien m'a dit qu'il ne pouvait pas consulter les radiographies qui ont été faites vendredi, il a donc opéré sans radio", a affirmé à TF1, une patiente le bras bandé et en écharpe.

Avec, par conséquent, des délais plus longs que la moyenne. C’est pour cela que les patients qui ont un besoin d’examens réguliers et fréquents à courte échéance sont transférés vers d'autres structures.