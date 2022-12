Cyberattaques : quels sont les risques pour les hôpitaux touchés et leurs patients ?

Du côté de l’hôpital de Dax, touché comme celui de Villefranche-sur-Saône avant lui, on a expliqué que l'attaque subie a perturbé plusieurs services. Des secteurs tels que la stérilisation ont été paralysés, via l’informatisation des cycles de lavage notamment. Dans le même temps, la restauration ne disposait plus des plans de chambres, gérés de manière informatique. Il est régulièrement évoqué un "retour au stylo", afin de consigner les informations relatives au dossier médical ou bien encore les prescriptions réalisées pour les patients. Des perturbations qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Quand survient une cyberattaque, des patients doivent parfois être déplacés vers d'autres établissements. Il s'agit d'assurer au maximum la continuité des soins et de pouvoir disposer d'outils et matériels fonctionnels pour garantir une prise en charge sans délais. À Dax, ce sont par exemple 70 patients suivis en radiothérapie qui avaient l'an passé été contraints de transiter vers une autre structure. Notons que dans les Yvelines, le préfet a invité les patients à ne pas se rendre aux urgences du centre hospitalier de Versailles. Et recommande de composer "le 15 afin d'être dirigé vers un autre centre hospitalier".

Chez nos voisins, les problématiques sont similaires : des médias allemands ont rapporté qu'une femme hospitalisée à Düsseldorf avait perdu la vie suite à une cyberattaque. L'enquête a finalement conclu que le décès n'était pas directement imputable à l'action des pirates informatiques, mais rien ne permet aujourd'hui de se prémunir à 100% de conséquences aussi dramatiques.