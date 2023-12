Cystites, angines, conjonctivites... Pour certaines pathologies, des pharmaciens pourront prescrire eux-mêmes les médicaments

Depuis le 27 décembre, les pharmaciens peuvent délivrer des antibiotiques pour les angines et les cystites, sans passer par un médecin. Dans plusieurs régions, quatre maladies s'ajoutent à cette liste. TF1info fait le point sur les médicaments concernés.

C'est l'une des nouveautés de cette fin d'année : vous pouvez désormais vous faire prescrire certains médicaments directement par un pharmacien, sans avoir vu de médecin. Une mesure valable pour l'instant pour deux pathologies seulement, mais sur le point d'être étendues à quatre autres dans quelques régions. Le but est de faciliter l'accès aux soins, de réduire le délai de prise en charge des patients, notamment dans les déserts médicaux, et d'éviter la prise inutile d'antibiotiques, inefficaces pour les infections virales.

Quels médicaments peuvent être délivrés par les pharmaciens ?

Élisabeth Borne l'avait annoncé en août : depuis le 27 décembre et la mise en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les pharmaciens peuvent prescrire des antibiotiques en cas d'angine et de cystite. Le patient qui présente des symptômes doit se rendre directement en pharmacie pour passer un test et confirmer l'infection. Cela concerne les 20.000 officines françaises.

Par ailleurs, quatre régions participent également à l'expérimentation Osys. Lancée en Bretagne en 2021, elle sera étendue en 2024 à l'Occitanie, la Corse et le Centre-Val de Loire. En plus de l'angine et de la cystite, les pharmaciens pourront y diagnostiquer quatre autres pathologies, et délivrer des traitements sans passer par un médecin : les conjonctivites, les petites plaies, les piqûres de tiques et les brûlures superficielles. Là aussi, les patients devront passer un test et la liste des médicaments pouvant être prescrits sera strictement encadrée.

L'inquiétude de certains médecins

Ces nouvelles compétences données aux pharmaciens préoccupent des syndicats, dont la Confédération des syndicats médicaux français : "Le médecin doit rester le pivot dans le parcours de soins, il est le seul à pouvoir poser un diagnostic", martèle à TF1info le docteur Franck Devulder, président de la CSMF. Il admet toutefois que trouver un rendez-vous chez un médecin est parfois compliqué : "Dans ce cas-là, il faut appeler un médecin régulateur au 15. Il ne va pas vous envoyer le Samu tout de suite, il va vous poser des questions et il peut faire une ordonnance numérique".

Par ailleurs, Franck Devulder craint une mauvaise prise en charge dans certains cas : "Prenons le cas des cystites. Je ne vois pas une patiente dévoiler tous ses symptômes au comptoir de la pharmacie, alors qu'un symptôme bénin peut cacher une pathologie plus grave." La responsabilité du pharmacien pourrait alors être mise en cause.

Une autre inconnue demeure : les médecins traitants seront-ils tenus informés du médicament délivré ? Pas forcément, explique Franck Devulder : "Ça prend beaucoup de temps d'aller chercher l'information dans le dossier partagé du patient. Il faut systématiser les messageries sécurisées." Une disposition prévue par le Ségur du numérique de la santé, mais qui doit encore être mise en place.

A contrario, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine se réjouit dans les colonnes du Parisien : "Il était temps que ça bouge. Les cystites touchent beaucoup de femmes. Or, lorsque ça leur arrive le week-end et qu’il n’y a pas de médecins, on est obligé de leur dire d’aller aux urgences ou de leur proposer de la canneberge, des queues de cerise. On les laisse souffrir pour rien, c’est terrible !"