La nyctophobie, aussi appelée la noctiphobie, correspond à la peur panique du noir et de la nuit. Cette angoisse, commune selon les spécialistes de santé, survient généralement aux alentours des deux ans de l’enfant. Plusieurs méthodes permettent d’apprendre à son enfant à vaincre sa peur, comme le fait d’instaurer une routine de sommeil réconfortante.

Très répandue chez les enfants, la nyctophobie désigne la peur panique du noir et de la nuit. Elle survient généralement durant l’enfance, entre l’âge de deux à cinq ans, bien que cela puisse varier d’un enfant à un autre. À partir de dix-huit mois, les nourrissons ont une meilleure connaissance de leur environnement, alors que leur imagination est grandissante. Plusieurs causes peuvent expliquer la noctiphobie, qui peut disparaître avec le temps.

Quelles sont les causes possibles de la nyctophobie ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’émergence de la nyctophobie. Un nourrisson peut être inquiet à l’idée de se coucher seul, "loin de la protection ses parents". "Ça peut être la peur du noir en tant que telle, mais ça peut être aussi la peur d’être seul, des monstres, du loup, que quelqu’un entre dans la chambre, de la mort”, explique la docteure en psychanalyse et psychopathologie Solène Ekizian au Huffington Post. La psychologue clinicienne spécialiste du sommeil Linda Amine évoque également auprès d’Actu.fr une réponse à un sentiment de frustration, "lié au fait de ne pas avoir fait ce que l’on aurait aimé faire dans la journée ou de ne pas avoir eu assez de temps pour profiter." Un nourrisson peut également avoir visionné un programme télé non adapté à son âge, ou bien avoir été stressé par l’un de ses frères et sœurs.

Comment aider son enfant à vaincre la nyctophobie ?

Avant de consulter un spécialiste de santé pour aider son enfant à vaincre sa peur du noir, Emmanuelle Rigeade, infirmière puéricultrice et coordinatrice de May App, interviewée par le Huffington Post recommande de s’appuyer sur l’imaginaire des enfants de manière positive : “On peut dire par exemple à l’enfant qu’on lui fait un bisou anti-cauchemar ou qu’on va mettre du pschitt - avec de l’eau- anti-peur dans la chambre.” Votre disponibilité, les câlins, les bisous, les discussions et les histoires à son chevet vont, petit à petit, le rassurer et lui permettre de mieux gérer sa crainte de passer la nuit seul dans son lit. Une routine de coucher réconfortante et un environnement de sommeil apaisant permettront également de lui permettre de se sentir en sécurité avant de s’endormir. Si le problème persiste plusieurs mois malgré vos efforts, une aide auprès d’un professionnel de santé peut s’avérer utile.