14% des moins de 10 ans ont déjà consulté pour des acouphènes

L'association met en garde en particulier contre les casques et les écouteurs, qui entraînent une "forte pression acoustique sur les tympans et les osselets". D'après le sondage, ce sont 40% des parents qui reconnaissant que leurs enfants les utilisent chaque jour, jusqu'à quatre heures au total dans certains cas. Les enfants concernés se plaignent davantage lors de bruits ou de nuisances sonores, et sont davantage diagnostiqués pour perte auditive (14% d'entre eux sont touchés, soit 12% de plus que les autres enfants). Chez 28% des enfants qui ont consulté pour des acouphènes, ces appareils sont utilisés au quotidien. Par ailleurs, un parent sur cinq reconnaît ne jamais contrôler le volume sonore du casque ou des écouteurs de son enfant.

"À cet âge, ce n’est pas raisonnable !", s'alarme auprès du Parisien Jean-Luc Puel. "Les oreilles des enfants sont bien plus fragiles que celles des adultes. À terme, cela peut entraîner une presbyacousie, un vieillissement de l’audition à 40 ans au lieu de 60 ans !" Une "exposition répétée" entraîne "de petites lésions cellulaires au niveau du capteur de l’oreille", qui ne sont pas repérées dans l'immédiat, abonde Cécile Parietti-Winkler, présidente du collège français d’ORL, qui s'inquiète d'une "bombe à retardement".

Les experts appellent aussi les parents à être vigilants lors de concerts ou de festivals, en tenant les enfants à distance des enceintes, en leur faisant porter des casques anti-bruits et en limitant le temps passé sur place. Heureusement, seuls 6% des parents affirment ne pas protéger leurs enfants lors de ce type d'évènements, quand 62% des sondés assurent ne jamais emmener leurs enfants sur ces lieux.