Dans les Ehpad, est-il interdit aux aides-soignants de délivrer un simple Doliprane ?

Si ces mesures de précautions ne sortent pas de nulle part, il est possible qu'elles soient amenées à évoluer. Guillaume Gontard espère que le volet santé du Conseil national de la refondation permettra de valoriser la fonction d'aide-soignants et de conduire à son évolution. "Pour prodiguer certains soins, nous sommes obligés de faire appel à une infirmière, les réaliser nous-mêmes ferait gagner du temps à tout le monde", estime-t-il. "Quand on inclut les aides-soignants dans les soins, cela permet aussi de mieux connaître les patients." Dans le même temps, "cela participerait aussi d'une valorisation du métier", un point non négligeable car "le grand public imagine simplement que nous assurons des soins d'hygiène auprès des patients, alors que les missions sont bien plus vastes".

Pour que les aides-soignants puissent assumer sereinement de nouvelles missions, le président de la FNAAS plaide pour un renforcement des compétences à travers une évolution des formations. "Il sera indispensable de former davantage sur la pharmacologie à l'avenir, c'est une certitude", assure-t-il. Les arguments en ce sens, à l'écouter, ne manquent pas : "D'ici quelques années, il faudra des professionnels plus formés pour intervenir chez les patients, nous observons en effet tous le virage 'domiciliaire' majeur qui est enclenché". Guillaume Gontard fait ici référence aux politiques de santé qui ont été suivies ces dernières années, avec la volonté de maintenir les patients à leur domicile et de recourir quand c'est possible à l'ambulatoire. Des orientations qui conduisent notamment à la réduction du nombre de lits dans les hôpitaux de l'Hexagone.

Le chef de file de la FNAAS assure que les aides-soignants partagent cette volonté d'étendre leur champ d'action, et que cela permettrait par ailleurs d'éviter certaines incompréhensions avec les familles de patients et pensionnaires. "Dans les Ehpad, vous faites parfois face à des gens qui partagent leur incompréhension. Des proches qui ont du mal à entendre que l'on ne puisse pas toucher à un pilulier par exemple". D'où un certain optimisme à l'idée de voir le Conseil national de la refondation permettre d'aborder ces questions et les interactions globales des équipes de santé à travers le monde hospitalier ou les établissements paramédicaux. "J'ai le sentiment d'un volontarisme de la part du gouvernement", glisse Guillaume Gontard, qui espère désormais des évolutions pour l'avenir de sa profession.