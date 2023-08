De l’huile de ricin dans les yeux : aux États-Unis, cette tendance TikTok inquiète les ophtalmologues

Sur ce post TikTok, un utilisateur américain assure que depuis qu'il utilise l'huile de ricin, sa vue s'est améliorée. "J’ai récemment posté une vidéo sur l’huile de ricin qui m’aide à restaurer ma vision et j’ai eu beaucoup de retours positifs de personnes me disant qu’ils tentaient la même chose. Beaucoup de gens n’y ont pas cru". Il continue, "l’huile de ricin serait bénéfique pour les yeux, car elle améliore la circulation sanguine. Si vous avez des problèmes de vue, vous devriez essayer". Dans une autre vidéo postée sur TikTok, une femme assure ne plus avoir besoin de porter ses lunettes aussi fréquemment qu’avant grâce à ce traitement. Une autre raconte que ce soin l’aurait aidée à prévenir l’aggravation d’une infection de l’œil. Une promotion qui, sur TikTok, suscite des hashtags #castoroilforeyesight à perte de vue.