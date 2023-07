Ce que vous allez devoir appliquer pour bien vous relaxer pendant les vacances !

Les vacances sont le moment parfait pour couper et enfin se relaxer. Ce n’est pas toujours facile : pour certaines personnes, il est impossible de couper des pensées parasites. Le boulot et les problèmes restent alors dans un coin de la tête et il est compliqué de se détendre. Pourquoi ne pas commencer par une détox digitale ? Selon une étude de RingCentral avec l’institut Survey Monkey, 65 % des Français partent en vacances avec du matériel informatique professionnel. Pour 36 % il s’agit d’un ordinateur, pour 18 % il s’agit de laisser les applications professionnelles (e-mails, messagerie) actives sur leur téléphone personnel. Mais, comment se reposer et se relaxer si le travail est invité à participer à vos vacances ? Les experts conseillent de couper franchement. Pour cela : désactivez les notifications, laissez votre ordinateur à la maison, “oubliez” votre téléphone dans votre chambre d’hôtel… Se déconnecter, réellement, de vos tâches va vous permettre de vous ressourcer pleinement et d’y retourner frais et reposé.