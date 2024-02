Découvrez la méthode karezza : pour une sexualité sans pression

Avec une vie quotidienne accélérée et surchargée, les rapports sexuels deviennent presque automatiques. La karezza est une pratique sexuelle différente, dont l'objectif principal n'est pas la recherche de l'orgasme. Les couples se tournent de plus en plus vers ces méthodes pour se reconnecter à leur partenaire.

Toucher, caresser, regarder... tels sont les maîtres-mots de la "karezza", une pratique sexuelle dans laquelle l'atteinte de l'orgasme n'est pas la priorité. De l'italien "karezza", signifiant "caresses", cette méthode place au cœur des rapports sexuels les préliminaires comme les caresses, les baisers, les massages et les câlins. Alors qu'un orgasme stimule la dopamine, la molécule du plaisir, la "karezza" libère de l'ocytocine, hormone de l’amour ou de l'attachement. "C'est un état d'esprit assez libre, affirme Julien Avrameas, sexologue et sexothérapeute à TF1 INFO. Les caresses ont des effets puissants et une vertu érotique insoupçonnée" et elles aident souvent à installer une forme de tension qui permet au couple de renforcer ses liens.

L'objectif ? Prendre son temps lors de l’acte sexuel, contrôler l’orgasme pour faire durer le plaisir et en augmenter l'intensité, et ainsi être en communion avec son partenaire. La méthode permet de mobiliser tous les sens et d'explorer de nouvelles sensations à travers différentes parties du corps. Cela consiste à s'attarder sur la tendresse et la douceur plus que sur la pénétration. "C'est quelque chose que certains couples font déjà naturellement, sans en donner un nom. Toute pratique qui a un nom va avoir l'avantage d'ouvrir le dialogue sur la sexualité, notamment sur le consentement et le respect, mais aussi de poser des règles dans la relation", assure le sexologue.

Dans une société où tout est accéléré, faire l’amour peut parfois devenir automatique, la karezza permet de (re)découvrir le corps de l'autre et de rapprocher les couples qui ont pris pour habitude d'automatiser le sexe. Comme l'explique Julien Avrameas, "c'est un moment avec son partenaire, sans qu'il n'y ait d'autres objectifs que le plaisir de l'autre. Cela permet d'essayer quelque chose de différent, de nouvelles façons de prendre du plaisir. Cette pratique a un bel impact sur l'intimité et aide à avoir une communication ouverte, car chacun doit préciser les endroits qu'il aime et n'aime pas."

Cette méthode peut également être bénéfique pour les personnes ayant des dysfonctionnements sexuels. "Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce ou les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme, elles se concentrent sur les caresses et les câlins et cela leur permet de s'enlever toute anxiété liée à la performance et à l'orgasme, donc in fine, de se détendre", expose-t-il. La pratique est "simple et accessible et il n'y a pas besoin d'objets sexuels. N'importe qui peut la mettre en pratique."

Quels conseils ?

Mais cette technique ne date pas d'hier. Dès 1896, Alice Bunker Stockham, une obstétricienne de Chicago, s'est penchée sur la question : selon elle, ajouter de la lenteur et de la tendresse sous la couette était la meilleure façon de renforcer l'intimité et l'affection d'un couple. Elle incitait ainsi les couples à s’abstenir de jouir. Une manière d’alléger la pression liée à l’injonction de l'orgasme à tout prix. La pratique a aussi été décrite par J.W. Lloyd dans un livre datant de 1931, appelé Karezza method. La karezza a été récemment remise au goût du jour dans un contexte où le quotidien des couples est de plus en plus surchargé et donc, la recherche de relaxation et de détente devient un objectif premier.

Comment faut-il s'y prendre ? Pour profiter pleinement des bénéfices de cette méthode, il est recommandé de pratiquer la karezza avec un partenaire de confiance, et pas un amant de passage, afin que vous puissiez vous laisser aller au maximum. Vous devez absolument être tous les deux d'accord pour expérimenter la pratique sexuelle. Il s'agit tout de même de se retenir un minimum, alors autant s'accorder sur ce point. Vous devez ensuite établir des règles, en fonction des préférences de chacun : définir où vous souhaitez être caressé et les zones où vous ne voulez pas être touché.

Une fois en place avec votre partenaire, il n'y a pas de recette miracle ! Les gestes sont simples. L'objectif est avant tout de partir à l’aventure pour découvrir les moindres recoins du corps de l'autre. L'important, finalement, c'est de vous connecter à l'autre et de vivre, intensément, l'instant présent. Le tout, c'est de ne pas craquer, essayez de garder cette ambiance hors du temps pendant au moins vingt minutes pour réellement vous connecter à votre partenaire. Globalement, toutes les positions qui ressemblent de près ou de loin à la cuillère sont d'excellents points de départ. Mais, laissez place à votre imagination et à vos envies.

Pour autant, il ne faut pas redouter l'orgasme lorsqu'on expérimente la karezza. Si ce n'est pas le but ultime, il peut tout de même survenir. Évidemment, cette communion avec l'autre peut aboutir à un rapport sexuel, en pleine conscience. Cette méthode permet donc de s’affranchir de tous les diktats sexuels : elle mise sur la sensualité pour rentrer en osmose avec son partenaire. Une autre façon, donc, de penser le plaisir. Dans la même logique, il existe le "slow sex où le partenaire prend son temps dans la pénétration" et le tantrisme "qui, au terme d'un long processus de méditation, permet d'atteindre l'extase de l'esprit et du corps", conclut le sexologue.