Succès du "Dry January" : plus de cinq millions de Français ont participé au défi d'un mois sans alcool

Plus de cinq millions de personnes ont participé au "Dry January" cette année en France, révèle jeudi la Fédération Addiction. L'association se désole, toutefois, que le défi soit encore snobé par les autorités publiques.

Un usage qui commence à rentrer dans les mœurs. "Pour sa cinquième édition, le Défi de Janvier - Dry January - s’est définitivement installé dans les habitudes de millions de Françaises et de Français", se félicite jeudi la Fédération Addiction. "La société française semble avoir bien compris le sens et l’intérêt de cette pause d’alcool", ajoute-t-elle, même si elle se désole du "déni" de l'État qui "semble encore et toujours passer à côté". Ainsi, 5,1 millions de Français ont participé à ces 31 jours sans boissons alcoolisées, indique un sondage Panel Selvitys*.

Des effets positifs sur la santé

Par ailleurs, "de plus en plus de personnes s’inscrivent sur dryjanuary.fr (près de 28.000 personnes, une augmentation de 75% par rapport à 2023)" et "les relais se multiplient dans les médias et les réseaux sociaux", se réjouit l'association. "De nombreuses boissons alternatives sans alcool émergent dans les bars et les magasins, de nouvelles collectivités et associations soutiennent la campagne", souligne-t-elle encore, mettant en avant un "nouveau rapport" avec l'alcool.

Pour rappel, un mois d'abstinence de boissons alcoolisées produit des effets positifs sur la santé, aussi bien à court qu'à long terme. Cela permet de "mieux dormir, faire des économies, se sentir mieux, retrouver de l'énergie, perdre du poids et gagner en concentration", notait auprès de TF1info Nathalie Latour, alors déléguée générale de la Fédération Addiction. De même, "les études montrent qu’une majorité des participants retrouvent leur liberté de choix et continuent de boire moins souvent et en moindre quantité, même plusieurs mois après janvier", affirme la Fédération Addiction.

*Sondage réalisé du 8 au 17 janvier 2024 par Panel Selvitys auprès d’un échantillon représentatif de 5000 répondants en France métropolitaine.