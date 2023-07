Dengue : forte hausse des contaminations en 2022, année "exceptionnelle" selon Santé publique France

"La survenue de cas de dengue autochtone est dorénavant un phénomène attendu dans le sud de la France", mais malgré la surveillance, la situation épidémiologique vis-à-vis de la dengue en France métropolitaine a été "exceptionnelle en 2022", relève Santé publique France. Les transmissions autochtones ont été plus intenses avec neuf épisodes relevés, et le nombre de cas recensés pour la seule année 2022 dépasse le nombre total de cas identifiés sur la période 2010-2021 : 66 cas contre 48.

"Le nombre de cas rattachés à chaque épisode était également plus important, avec notamment le plus grand épisode de transmission autochtone de la dengue documenté sur le continent européen qui comptabilise un total de 35 cas", signale aussi l'étude. Dans le détail, cinq épisodes et 12 cas ont été recensés en Occitanie, trois épisodes et 52 cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un épisode et deux cas en Corse. Deux personnes ont été hospitalisées, mais aucune forme sévère ni décès ne sont toutefois à déplorer.

Par ailleurs, de nouvelles zones géographiques ont été concernées. Sur les neuf épisodes observés, six d'entre eux ont eu lieu dans des départements où aucun cas autochtone n’avait été identifié auparavant, dans le sud-ouest de la France et en Corse. La transmission a été aussi plus précoce, avec deux cas ayant présenté des signes cliniques en juin au lieu de juillet pour les cas identifiés le plus précocement jusqu’à présent.

Les facteurs pour expliquer la progression de ces pathologies sont "multiples", "mais concernent principalement les

interactions entre les populations de vecteurs, les souches virales introduites sur le territoire et l’environnement de manière générale", note SPF. Pour cause, elle rappelle que "le printemps et l'été ont été particulièrement chauds en 2022", ce qui a fait grimper l'activité du moustique-tigre et donc la vitesse de transmission de la dengue, notamment.