Dentifrices : gare à ceux qui contiennent des substances dangereuses

60 Millions de consommateurs a ainsi analysé 12 références de dentifrices. "Un quart de ceux que nous avons analysés obtient de bonnes notes", détaille Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe des hors-séries pour 60 Millions de consommateurs. "Mais on trouve encore trop de dentifrices avec du dioxyde de titane, utilisé pour rendre la pâte plus blanche". Parmi ceux étudiés par l'association et classés comme "à éviter", contenant cette substance : le Sanogyl "soin gencives au complexe vitaminé", le Sensodyne "action sensibilité" rouge ou encore le Signal "haleine pure".

Le dioxyde de titane est problématique "car il y a des soupçons de risque cancérogène quand on l'ingère", détaille la journaliste. Un produit qui se cache parfois sous les codes CI 77891 ou E171 et qui a récemment été interdit dans les produits alimentaires. La moitié des 12 références étudiées par l'association en contient. "On met dans sa bouche, plusieurs fois par jour et tout au long de sa vie, une substance suspectée nocive. Pourquoi le dioxyde de titane n’est-il pas interdit dans les dentifrices comme il l’est dans l’alimentaire ?", s’interroge dans le hors-série Magali Ringoot, chargée de campagne santé-environnement au sein de l’association Agir pour l’environnement et responsable d’une grande enquête sur les dentifrices en mars 2019.