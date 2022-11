Dépistage du VIH : la France accuse toujours du retard par rapport à l'avant-Covid

En 2021, le dépistage est donc bel et bien reparti, mais il est resté "inférieur au niveau observé avant l'épidémie de Covid-19" (6,1 millions), a noté Santé publique France. Or la détection tardive d'une séropositivité représente "une perte de chance" pour la santé de la personne atteinte, mais aussi un risque d'augmenter la propagation de la maladie.

En 2021, 29% des infections au VIH ont été découvertes à un stade avancé de l'infection, une proportion qui ne diminue pas depuis plusieurs années. Or, "un dépistage précoce permet de bénéficier d'un traitement antirétroviral, de baisser la charge virale dans l'organisme et de ne plus transmettre le VIH à ses partenaires", a souligné Florence Lot, pilote de l'unité VIH/sida, hépatites B et C, IST à Santé publique France, lors d'un point presse.