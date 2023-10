Dépression saisonnière : les clés pour conserver la forme et le moral en automne

En automne, les batteries de l’organisme sont souvent à plat. Les journées plus courtes et la lumière qui diminue bouleversent en effet ses rythmes circadiens. Déphasé, le corps fabrique en journée trop de mélatonine, l’hormone du sommeil. Et il minore la production de sérotonine, neurotransmetteur qui agit positivement sur l’humeur, la régulation des émotions et des prises alimentaires et le sommeil. Il est donc fréquent que l’on souffre à cette période de l’année d’une absence de tonus, d’irritabilité et de fringales. Il est également beaucoup plus difficile de se concentrer. Enfin, des envies irrépressibles de dormir peuvent nous saisir dès le matin ! Certaines mesures sont alors de rigueur pour renouer avec davantage de dynamisme et pour retrouver un meilleur moral. Si vous avez tendance à vouloir "hiberner", le premier bon réflexe à avoir est pourtant de sortir un maximum de chez vous pendant les heures ensoleillées. Il faut notamment profiter du week-end pour prévoir des loisirs en extérieur.