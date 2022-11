Dérapeuthe, coach de vie, médecin moléculaire : qui sont les "gourous 2.0" qui inquiètent en France ?

Le rapport cite le cas de deux personnes souffrant d'un cancer qui sont décédées après avoir suivi les préceptes d'un "naturopathe", se présentant comme un "médecin moléculaire", qui prétendait les aider à guérir "grâce à des remèdes naturels tels que des cocktails d'huiles essentielles, une alimentation centrée sur des jus de fruits et de légumes, des jeûnes sévères et prolongés". Il a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour exercice illégal de la médecine, et a fait appel de cette décision.