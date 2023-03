"Sauver une filière en danger" : l'alerte des professionnels de la dermatologie

"Nous ne comprenons pas le silence assourdissant des pouvoirs publics sur la question. Cette omission conduit la dermatologie au bord du précipice". Dans une tribune publiée dans le Monde, ce samedi 11 mars, des associations de malades, sociétés savantes et dermatologues, tirent la sonnette d'alarme quant à la situation de leur secteur, qui souffre "des plus graves difficultés d’accès aux soins", et des conséquences pour les patients.

Selon les signataires de la tribune, la dermatologie est aujourd'hui en France "la pire spécialité pour l’obtention d’un premier rendez-vous". Ils avancent deux raisons : "La démographie médicale et la désorganisation des soins".