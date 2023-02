Des chercheurs expérimentent une poudre à inhaler pour limiter l’infection au Covid-19

Vers une méthode innovante pour prévenir l’infection au Covid-19 et autres maladies transmissibles par voie respiratoire ? C’est ce que semble avoir mis en place Ke Cheng et plusieurs de ses collègues de la North Carolina State University, avec une poudre protectrice.

Selon le rapport scientifique, la poudre, créée à base de microparticules de polymère et de gélatine, se transforme en une couche de gel qui permet de protéger les voies nasales et les poumons. Grâce à cette couche artificielle, la pénétration de virus, tels que le Covid-19, par les muqueuses nasales et les poumons, devient donc plus complexe.