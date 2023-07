Des compléments alimentaires pour "préparer" sa peau au bronzage, vraiment ?

Pour tout comprendre à ce sujet, il faut commencer par se remémorer le fonctionnement de ce mécanisme tout à fait naturel. Auprès de TF1info, Virginie Prod'homme, chargée de recherche à l'Inserm, rappelle que le teint halé si désiré pendant l'été n'est qu'une "réponse de stress de la peau aux rayons UV", ces ultraviolets émis par le soleil, "particulièrement nocifs pour notre santé". Face aux UVA, associés au vieillissement de la peau et à un risque accru de cancer de la peau et aux UVB, qui causent des brûlures, la peau va se protéger de deux manières. D'abord au niveau de la couche supérieure. Les cellules appelées kératinocytes vont se multiplier pour venir épaissir cette couche et la rendre plus imperméable aux rayons. Ensuite, plus profondément dans la peau, ce sont les mélanocytes qui vont être stimulés pour produire de la mélanine. C'est ce pigment brun - "qui colore notre peau, nos cheveux et même nos yeux" - qui va être distribué aux kératinocytes pour former un bouclier au-dessus des noyaux.

C'est pour répondre à ce "stress" que ces gélules sont proposées. Si chaque produit peut avoir une composition différente, ces compléments suivent le même modèle. À savoir celui d'un mélange d’antioxydants (les caroténoides) "qui ont pour objectif affiché de contrer le processus d'oxydation induit par les UV" en stimulant la production de mélanine. "Le plus connu est le bêta-carotène, mais on retrouve aussi du lycopène, contenu dans les tomates, des vitamines C et E", énumère notre interlocutrice, chercheuse au Centre méditerranéen de médecine moléculaire.