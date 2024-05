Sur Instagram, une publication prétend qu'insérer une gousse d'ail dans l'oreille permet de soulager les douleurs liées à une otite ou les maux de tête. Il s'agirait d'un "remède de grand-mère" qui aurait fait ses preuves. TF1info a contacté le président de la société française d'ORL. Il met en garde contre cette pratique, non seulement inutile, mais aussi potentiellement dangereuse.

Une "astuce détonante", un "remède de grand-mère revisité". Voici la manière dont une publication Instagram présente une technique censée "apaiser les douleurs d'oreille" telles que les otites ou "les maux de tête". Comment procéder ? Nul besoin d'un médicament, si l'on en croit ce message, qui cumule plus de 10.000 likes. Il suffirait ainsi de placer une "gousse d'ail nettoyée" dans son oreille, afin de "ressentir un soulagement".

Cette publication a cumulé plus de 10.000 likes en une semaine sur le réseau social Instagram. - Capture écran Instagram

"Ça ne peut qu'aboutir à des catastrophes"

Est-il vraiment conseillé d'utiliser de l'ail pour soulager otites et maux de tête ? Pour le savoir, TF1info s'est rapproché du Pr Vincent Darrouzet, président de la Société française d'ORL. "L'ail semble à la mode", lance-t-il de prime abord, expliquant qu'il lisait il y a peu des affirmations fantaisistes selon lesquelles "les pelures d'ail bouillies permettraient de réduire les rides". Il s'agit là de techniques que le spécialiste juge "folkloriques, baroques". En cas de douleur à l'oreille, "c'est sans doute qu'il se passe quelque chose à l'intérieur", poursuit-il. Dès lors, il est déconseillé de s'aventurer dans une forme d'automédication et échappant au diagnostic d'un professionnel de santé.

Le praticien souligne que les douleurs à l'oreille peuvent être liées à de multiples causes. Certaines, généralement assez bénignes comme les otites, "peuvent être facilement identifiées et traitées par des médecins généralistes", mais d'autres se révèlent moins communes et parfois plus graves. "Arthrites de la mâchoire" ou "poussée des dents de sagesse" sont susceptibles de cause des douleurs, tout comme "les cancers des amygdales".

L'ail, dans ce contexte, ne présente aucune vertu. Vincent Darrouzet l'estime, avec humour, très utile "dans le gigot d'agneau ou dans le rôti de bœuf", mais souligne que la recherche n'a jamais mis en évidence ses bienfaits dans le traitement de problèmes ou de céphalées. "L'accès à un médecin n'est pas toujours facile", reconnaît le président de la Société française d'ORL, qui comprend que "l'on veuille de tourner vers des remèdes de grand-mère". Pour autant, insérer de l'ail dans son conduit auditif fait courir le risque d'aggraver une inflammation, a fortiori si un petit morceau vient se loger profondément et reste coincé.

Le spécialiste fait remarquer que la peau du conduit auditif est très particulière : "c'est la seule du corps humain qui soit directement sur l'os". Elle "ne sécrète rien" et se révèle "très sensible, fragile". Il convient ainsi de "déconseiller toute introduction d'éléments dans l'oreille qui ne soient pas contrôlables et attrapables depuis l'extérieur", comme des écouteurs par exemple. De manière générale, le médecin affirme qu'il est assez rare que l'on préconise de mettre un produit dans l'oreille, sauf à des rares occasions et pour traiter des pathologies bien spécifiques, à l'issue d'un diagnostic précis.

Surpris de voir aujourd'hui l'ail préconisé pour soulager une otite, Vincent Darrouzet se souvient d'autres "remèdes de grand-mères", autrefois très pratiqués. À une époque où les ORL étaient moins nombreux et où les familles ne consultaient pas systématiquement un médecin de famille, "on suggérait de verser de l'huile chaude dans l'oreille", se souvient l'expert. Une solution "tout aussi folklorique" que l'ail pour le traitement d'une otite. Ce type de réflexes ? "On les oublie", résume-t-il, incitant quiconque présentant une douleur à l'oreille à se rapprocher d'un médecin généraliste ou d'un ORL.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.