Des joues creusées pour 4000 euros : la bichectomie, nouvelle lubie chirurgicale des célébrités

La dernière tocade des people outre-Atlantique ? Ressembler de plus en plus à leurs filtres Snapchat. Au panier, les visages poupons, on préfère désormais avoir les joues creusées. Et pour celles qui ne sont pas dotées de tels attributs anguleux - qui semblent faire l'unanimité sur les réseaux sociaux - un coup de bistouri et le tour est joué. Cette opération de chirurgie esthétique s'appelle la bichectomie et elle s’avère être l'une des tendances beauté sur TikTok en 2023, regroupant plus de 100 millions de vues sous l’appellation "buccal fat removal".