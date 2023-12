Des patients accueillis sur le parking de l'hôpital de Strasbourg, faute de place aux urgences

Faute de suffisamment de place aux urgences, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont installé une unité sanitaire mobile sur son parking. Les patients y sont accueillis avant d'être pris en charge médicalement au sein de l'établissement. Le dispositif, qui devait prendre fin ce 26 décembre, va être prolongé.

Une salle d'attente, sur le parking. Depuis le 22 décembre, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ont installé une unité sanitaire mobile (USM) sur son parking, devant ses locaux. C'est la première fois qu'un tel dispositif est déployé, en dehors d'événements exceptionnels, comme un attentat ou une crise sanitaire. Un plan blanc, sans rappel de personnel, est néanmoins déclenché depuis le 14 décembre dernier en Alsace.

Un dispositif pour "libérer les ambulances et les pompiers"

Selon un communiqué des HUS, diffusé lors de la mise en place de cette unité mobile, le dispositif permet d'accueillir jusqu'à huit patients, avant qu'ils ne soient pris en charge médicalement au sein de l'établissement de santé. C'est un pompier qui évalue leur état à l'accueil avant que des soignants puissent s'occuper d'eux. La demande plus forte aux urgences lors de la période de Noël aurait justifié la mise en place d'un tel dispositif. 198 personnes sont passées aux urgences rien que sur la journée du 25 décembre, une situation qualifiée d'"élevée", rapporte la direction.

L'unité sanitaire mobile permet également d'éviter que les véhicules de secours qui arrivent aux urgences se retrouvent coincés sur le parking de l'hôpital jusqu'à ce que la personne transportée soit prise en charge par les urgences. Il s'agit d'un "bassin tampon pour libérer les ambulances et les pompiers", définit la direction. Des fils de camion avaient effectivement tendance à se former, faute de places dans le service d'urgences.

La mise en place de l'USM a été saluée par le syndicat Force Ouvrière HUS, qui a malgré tout regretté qu'il n'y ait pas de prise en charge médicale. "Il y a un intérêt pour le patient", reconnaît, auprès de TF1info, le secrétaire général adjoint Gilles Thiam. "Il est accueilli dans une structure en dur, il y a un confort supplémentaire. Mais au niveau de la fluidification des urgences, cela ne change rien", souligne-t-il, qualifiant la nouvelle structure de simple "salle d'attente géante".

Le syndicat dénonce par ailleurs un dispositif qui ne résout pas le problème du manque de places aux urgences des hôpitaux de Strasbourg. "Hier soir, plus de 40 patients ont attendu d'être pris en charge, alors qu'il n'y a que 30 lits aux urgences. La situation est considérée comme normale alors qu'on fonctionne en mode dégradé", met en avant Gilles Thiam. Plus tôt dans le mois, Force Ouvrière avait d'ailleurs saisi la procureure de la République pour dénoncer ce manque de place et de personnels, estimant qu'il s'agissait d'une mise en danger des professionnels de santé et des patients.

Concernant l'unité sanitaire mobile, les HUS ont assuré que celle-ci n'avait pas vocation à être pérennisée. La fin du dispositif était vraisemblablement annoncée pour ce mardi 26 décembre. Finalement, l'USM devrait rester mobilisée jusqu'au samedi 30 décembre, selon la Direction générale des Hôpitaux.