Rappel produit : des steaks hachés vendus à Carrefour et Super U soupçonnés de contamination par E.coli

Il s'agit des barquettes de 350 et 500 grammes de viande hachée pur bœuf 5% de matière grasse de marque "Carrefour Le Marché", vendue par l'enseigne éponyme, mais également des steaks hachés et de la viande des marques U et Prix mini vendus dans le Grand-Est et le sud de la France. De nombreux lots, dont les dates de péremption sont comprises entre les 14 et 18 août et dont la liste complète est disponible sur le site Internet Rappel conso, sont concernés. Les consommateurs sont invités à se rendre à l'accueil de leurs magasins afin de retourner le produit et de recevoir un remboursement.