Lutte contre les "déserts dentaires", soins mieux remboursés... Ce qui va changer chez le dentiste

Jusqu'à présent, un examen bucco-dentaire réalisé tous les trois ans était déjà remboursé à 100% par la Sécurité sociale pour les 3-24 ans. À partir de 2025, cette consultation sera désormais annuelle. "C'est très intéressant, car cela permettra de suivre beaucoup plus précisément cette génération, se félicite Pierre-Olivier Donnat. D'autant que lors de ce genre d'examen, on ne se contente pas de regarder s'il y a des caries ou s'il n'y en a pas. On évoque les habitudes alimentaires, on explique les méthodes de brossage de dents pour les plus petits, on parle des addictions et de leurs effets avec les plus âgés..."