Déserts médicaux : un "accès déplorable" aux soins en France dénoncé par l’UFC-Que Choisir

L'association propose ainsi sur son site une carte interactive permettant de visualiser les zones de carence. Au niveau de l'offre de généraliste, le territoire national est globalement bien doté, malgré une concentration de déserts médicaux en couronne, autour de la région parisienne, dans le centre du pays et en Corse, entre autres. Mais la répartition des professionnels de santé est particulièrement inquiétante en ce qui concerne les trois spécialités que l'UFC-Que Choisir a passées au crible : la quasi-totalité du territoire métropolitain est recouvert de rouge, signalant un désert médical. Seules quelques poches en sont préservées, principalement les grandes villes, l'Île-de-France, l'Alsace, la Côte d'Azur, la région de Lyon et de Bordeaux, etc.

Et même au sein de ces poches, certains secteurs sont plus privilégiés que d'autres. "Contrairement aux idées reçues, les déserts médicaux concernent aussi bien les zones rurales qu’urbaines", note toutefois l'association. Ainsi, la région parisienne présente de manière générale un taux d'accès aux généralistes et spécialistes supérieur à la moyenne, mais certaines villes sont moins bien dotées, situées par exemple en Seine-Saint-Denis ou dans les Yvelines.