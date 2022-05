Une nouvelle aide pour les femmes enceintes éloignées des maternités

Selon la Direction de la recherche (Dress), 221 infrastructures ont fermé leurs portes entre 2000 et 2017. La France comptait ainsi 717 maternités en 2000 contre 496 dix-sept ans plus tard. Rien que sur l'année 2019-2020, trois maternités ont fermé leurs portes, et on dénombrait moins de 15.000 lits.