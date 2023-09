Désinfectants dans les écoles maternelles : 118 enfants victimes de brûlures depuis 2017, alerte l'Anses

Des brûlures parfois très graves. Dans un rapport publié ce jeudi 7 septembre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) dénonce la mauvaise utilisation de désinfectants dans les toilettes ou sur du mobilier dans une partie des écoles maternelles françaises. En tout, entre 2017 et 2022, une centaine d'atteintes cutanées ont été recensées.

L'Anses avait lancé ses analyses après avoir reçu plusieurs signalements d’atteintes cutanées sévères chez des jeunes enfants en école maternelle. L'agence a porté son attention sur les accidents liés à l’utilisation de désinfectants biocides entre 2017 et 2022. Sur ces cinq années, 118 cas d’atteintes cutanées ont été enregistrés par les centres antipoison. Le plus souvent, ces incidents ont eu lieu dans des établissements scolaires à la suite d'une désinfection des toilettes.

Dans la "très grande majorité" des cas, les blessures ont été de "faible gravité", pointe l'Anses. Néanmoins, dans son bilan, l'agence rapport onze cas de "brûlure du second degré". Un enfant a même "nécessité une greffe de peau pour une brûlure au troisième degré à la fesse", rapporte l'agence de sécurité sanitaire. Dotés d'une peau plus fragile, les enfants de moins de six ans sont la population la plus concernée, "en particulier les petites filles, qui s’assoient systématiquement sur la cuvette des toilettes", a-t-elle noté.