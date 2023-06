Détox : quelles boissons naturelles sont les plus efficaces ?

Le “drainage diurétique” correspond, selon les laboratoires Lescuyer, à “nettoyer les différents organes responsables de l'élimination des toxines et des déchets du corps comme le foie, les reins ou la peau”. Cette opération peut être réalisée grâce à des aliments comme le melon, les concombres, les tomates, le persil, la menthe poivrée ou les pastèques. Des boissons sont également reconnues pour être hautement diurétiques. Elles permettent d’éliminer l’eau et les toxines présentes dans le corps si l’on en boit au moins trois fois par jour. On peut les trouver en pharmacie, en parapharmacie ou au supermarché. Il est possible de les préparer soi-même à la maison.