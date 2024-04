Deux tiers de la France classés en "alerte rouge" pollens : voici les gestes à adopter pour limiter vos symptômes

Avec des températures plus que clémentes ces derniers jours, le pollen a fait son grand retour. La majorité des départements français sont concernés par un risque "élevé" d'allergies au pollen. Voici quelques conseils à suivre pour vous protéger.

Depuis quelques jours, les deux tiers du pays sont en alerte rouge avec un risque "élevé" d'allergies au pollen. Déjà il y a quelques semaines plus des trois quarts des départements étaient concernés. "Nous avons atteint un pic impressionnant cette semaine, avec une concentration très forte de pollen émis dans l'air", assurait à l'époque Samuel Monnier, ingénieur au Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Et cela ne passe pas inaperçu. "Habituellement, le pollen est microscopique. Là, il y a eu des nuages de pollen et on pouvait le voir à l'œil nu !"

En cause, "la grande douceur depuis fin janvier qui a accéléré la floraison des arbres et le vent qui a favorisé la dispersion du pollen", analyse-t-il. Le pic des allergies au pollen est donc prématuré par rapport à d'habitude. "Il a quelques jours d'avance, notamment pour les cyprès, où le pic de pollen est normalement atteint début février, mais cette année, nous avons donné l'alerte le 23 janvier. De même, pour les aulnes et les noisetiers : le pic est atteint alors que c'est plutôt fin février ", détaille l'ingénieur du RNSA. Une apparition du pollen de plus en plus tôt dans l'année, c'est une situation qui s'observe déjà depuis quelques années. "À cause du changement climatique, nous avons constaté une précocité de la floraison des arbres", précise-t-il.

Pour la majorité des départements, c'est un risque élevé, mais pas toujours pour les mêmes arbres. "Pour le sud-ouest et est, ce sont les cyprès, les frênes, les cupressacées et les mimosas. Alors que pour le nord, le centre et le Grand Est, ce sont davantage les aulnes et les noisetiers", développe Samunel Monnier.

Des conseils pour se protéger

Nez qui coule, conjonctivite, difficultés respiratoires, crise d'asthme, eczéma... les symptômes provoquées par les allergies au pollen sont nombreux. "En cas de symptômes, consultez votre médecin traitant ou un allergologue qui pourront vous prescrire des antihistaminiques afin de limier vos symptômes et d'être moins gêné. Il vaut mieux consulter, mais certains sont accessibles sans ordonnance en pharmacie", indique-t-il. Deuxième option possible pour les personnes allergiques : la désensibilisation au pollen. Une méthode qui peut se montrer efficace, mais pas complètement, selon les individus et les allergènes.

En plus de cela, pour vous protéger du pollen, "il y a quelques bons gestes à adopter", selon l'ingénieur du RNSA. "Le soir, rincez-vous les yeux, c'est important. Vous pouvez ouvrir vos fenêtres, mais uniquement avant et après le coucher du soleil. Faites sécher votre linge à l'intérieur pour éviter que le pollen ne se colle dessus. En voiture, roulez les vitres fermées. Dehors, portez un masque et évitez les activités sportives en extérieur. Attention aussi à la pollution dans les villes, c'est un facteur aggravant." Des conseils qui permettent de "mieux se protéger du pollen et d'y être moins exposé", conclut-il.

Est-ce que la situation va s'améliorer ? Le pic de pollen devrait se calmer à partir du début du mois de mars. Mais pas pour longtemps..."Cela risque de repartir avec la floraison des bouleaux fin mars, début avril. Mais, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils fleurissent plus tôt, vu comment c'est parti. Ensuite, petite accalmie fin avril avant que cela ne reparte avec les graminées à partir du mois de mai, affirme Samuel Monnier. Pas de répit, donc, pour les 30 % de la population allergique au pollen."