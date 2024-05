Diabète : les tarifs des stylos à insuline bien trop chers, alerte Médecins sans frontières

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) appelle à baisser les prix des stylos à insuline. Pour les personnes diabétiques, ces outils sont plus facilement utilisables que les injections à la seringue. "Il n'y a vraiment aucune excuse à la politique de deux poids deux mesures qui prévaut aujourd'hui dans le traitement du diabète", précise MSF.

Rendre plus accessibles les stylos à insuline. L'ONG Médecins sans frontières (MSF) alerte sur le tarif élevé de ces outils, permettant aux personnes diabétiques de suivre leur traitement plus facilement qu'avec des injections à la seringue. "Alors que les stylos à insuline constituent la norme de soins dans les pays à hauts revenus, leur prix élevé signifie qu'ils ne sont presque jamais disponibles pour les habitants des pays à revenus faibles et moyens, et qu'ils sont rarement utilisés par les agences humanitaires", déplore l'association dans un rapport publié mercredi.

Une politique "deux poids deux mesures"

Ces pièces sont constituées d'une petite aiguille, cachée dans le stylo, permettant d'administrer le médicament de manière plus pratique et plus précise qu'avec une seringue. Plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques, comme les géants Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi, commercialisent ces produits de traitement contre le diabète. Ces sociétés "doivent baisser les prix de leurs stylos à insuline dès maintenant", enjoint le docteur Helen Bygrave, conseillère pour la campagne d'accès de MSF. Dans le même temps, un autre enjeu est d'"intégrer plus systématiquement" ces articles "dans les soins qu'elles fournissent", poursuit-elle.

Dans un communiqué, la spécialiste dénonce une politique "deux poids deux mesures" en matière de soins apportés aux malades diabétiques. D'après ses recherches sur les coûts de production, MSF estime que "les stylos à insuline analogiques pourraient être vendus à profit pour un prix aussi bas que 111 dollars par patient et par an, ce qui inclut l'insuline et le dispositif nécessaire pour l'injecter". Autrement dit : cette méthode médicamenteuse pourrait être plus abordable que l'administration par seringue, y compris dans des pays plus pauvres.

Cette insuline absorbée par les malades possède une composition chimique légèrement différente de celle de l'insuline humaine. L'objectif est de changer son délai et sa durée d'action après l'injection, ce qui permet une plus grande flexibilité d'utilisation pour les personnes vivant avec le diabète.