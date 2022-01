EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de nouvelles contaminations en baisse sur une semaine

PRAGUE : ILS SOIGNENT LES MALADES DU COVID SANS PROTECTION





Les médecins prenant en charge les malades du Covid-19 à l'hôpital universitaire de Prague ont décidé de ne plus porter de tenue de protection depuis un an, pratique qui persiste malgré la diffusion du très contagieux variant Omicron, a révélé ce mercredi un chef de service de l'établissement. Le personnel soignant de l'hôpital universitaire de Prague ne porte que des masques, des gants lorsqu'ils doivent toucher un patient, et occasionnellement des tabliers en plastique.





"Nous avons abandonné les tenues de protection il y a un an, car elles facilitaient la propagation des bactéries, des virus et des moisissures parmi les patients, ce qui aggravait les taux de mortalité", a justifié à l'AFP Martin Balik, médecin-chef de l'unité de soins intensifs. "À un moment, la mortalité des patients a augmenté de 6 à 8 %. Lorsque notre personnel a été vacciné ou a guéri, nous avons arrêté de porter des tenues de protection et le taux (de mortalité) a diminué."