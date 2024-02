Dis-moi comment tu éternues et je te dirai qui tu es !

L’éternuement, provoqué par une irritation des muqueuses nasales, génère des bruits plus ou moins cocasses. Si certains jouent la carte de la discrétion en se pinçant le nez, d’autres éternuements sont plus explosifs. Selon les cas, la manière dont vous éternuez fera de vous une personne plus ou moins extravertie et confiante.

En réponse à une irritation ou la présence d’un corps étranger dans les muqueuses nasales, nous avons tous le réflexe d’éternuer. Cette expulsion involontaire de l’air par le nez et la bouche peut être provoquée par un rhume, la présence d’allergènes (pollen, poils d’animaux, particules de poussière), voire une exposition au soleil. Ces réflexes naturels qui émanent du corps se manifestent différemment selon les personnes. Plus étonnant encore, vos "atchoums" incontrôlés en disent long sur votre personnalité.

Pourquoi certains éternuements sont-ils plus bruyants que les autres ?

Aux États-Unis, le docteur Alan Hirsch, neurologue et psychiatrique américain spécialisé dans le traitement de la perte de l’odorat et du goût, est persuadé que l’éternuement reflète certains traits de notre personnalité. Dans une interview réalisée par NBC News que nous rapporte 20 Minutes, il compare l’éternuement aux rires, expliquant que certains sont plus forts, ou plus doux. D’après lui, une personne expansive et expressive aura tendance à éternuer de manière "explosive", tandis qu’une personne plus timide essaiera de contenir son éternuement, qu’il compare au son émis par une "petite souris". Le fondateur de la Smell & Taste Treatment and Reserch Fondation de Chicago (États-Unis), ajoute par ailleurs qu’il est inutile de tenter de corriger notre façon d’expirer l’air, car "nous aurons toujours la même façon d’éternuer de la naissance jusqu’à notre mort". Toutefois, le spécialiste précise qu’aucune démarche scientifique n’a à ce jour permis de vérifier sa théorie.

Un geste qui en dit long sur votre sexualité

Par ailleurs, le docteur Alan Hirsch a une autre théorie pour le moins étonnant sur l’éternuement, qu’il compare à un "mini-orgasme nasal". Encore, un individu moins à l’aise sexuellement aurait tendance à étouffer davantage ses éternuements, tandis qu’une personne plus libérée éternuera sans retenue ni complexe. Une autre explication, anatomique cette fois, expliquerait aussi ces différences de style. Cité dans le magazine Femme Actuelle, le professeur Gordon Siegel de la Feinberg School of Medicine de Chicago avance que la forme de notre nez, de même que sa structure osseuse et cartilagineuse, influerait sur notre signature nasale. Tout comme il existe différents timbres de voix, de la plus grave à la plus aiguë, l’éternuement peut lui aussi produire différents sons, qui dépendrait de la manière dont l’air extérieur pénètre dans notre système respiratoire.