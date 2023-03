Dixième vague de Covid : un nombre de contaminations en hausse, alors que l'inquiétude baisse

Mais à quel variant cette reprise est-elle imputable ? Au 23 mars 2023, le recombinant XBB (tous sous-lignages inclus) est le sous-lignage d'Omicron majoritaire avec 71 % des séquences interprétables (contre 54 %) en France métropolitaine, son augmentation étant portée par son sous-lignage XBB.1.5. Il s'agit à ce jour du sous-variant Covid le plus transmissible et le plus résistant aux anticorps. "XBB.1.5 est susceptible de contribuer à l'augmentation du nombre de cas incidence à l'échelle mondiale. Il existe des preuves de force modérée d'un risque accru de transmission et d'évasion immunitaire", estime notamment l'OMS.

Parallèlement, BA.5 et ses sous-lignages continuent de reculer, de 36 % à 20 %.