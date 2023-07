Doctolib : il sera bientôt possible d'échanger avec son médecin par messages privés

C'est une option qui pourra se révéler des plus pratiques et utiles pour certains. Doctolib a fait savoir à ses utilisateurs qu'une nouvelle fonctionnalité allait prochainement être activée, leur permettant d'entrer en contact directement avec leurs praticiens via une messagerie privée et sécurisée.

S'il sera donc envisageable, dès l'automne a priori, de poser des questions à son médecin, ces dernières devraient être intégrées à un protocole de consultations à distance. En d'autres termes, ce nouveau service ne sera pas synonyme de hotline gratuite et devra répondre à certains critères bien précis. Voici ce que l'on en sait à ce jour et comment cela devrait fonctionner en pratique.