Doctolib : quatre questions pour comprendre la polémique

La plateforme a commencé par suspendre 17 comptes de naturopathes, certains se réclamant de Thierry Casasnovas et d’Irène Grosjean, et promis que des "mesures" seraient "prises prochainement". Si seulement 3% des professionnels inscrits exerceraient des professions non réglementées, Doctolib a rapidement communiqué sur le sujet pour éteindre la polémique. Et indiqué qu’un plan d’action serait bientôt présenté pour "renforcer le contrôle et la modération des profils d’activités légales non réglementées". En effet, ces professionnels, n’ayant pas de diplôme reconnu et pratiquant une médecine alternative, ne sont pas soumis à une vérification de leur profil aussi poussée que les autres. Interrogé, Doctolib assure avoir "une liste de mots clés permettant d’identifier de potentielles dérives sectaires : si un praticien utilise un de ces mots-là, la fiche est mise hors ligne".