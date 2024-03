Doctolib : une nouvelle fonctionnalité pour faciliter le paiement des médecins

La plateforme Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous médicaux, va bientôt mettre en place une nouvelle fonctionnalité. Le paiement d'une consultation physique sera possible directement en ligne. Une possibilité déjà disponible aujourd'hui pour les téléconsultations.

C'est une nouveauté qui pourrait avoir du succès. Sur la plateforme Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous médicaux, il sera bientôt possible de payer directement une consultation physique chez le dentiste, le généraliste ou le cardiologue, par exemple. "Nous sommes en train de développer un système" à cet effet a indiqué son directeur général, Jean-Urbain Hubau, lors d'une audition au Sénat devant les parlementaires de la commission des Affaires sociales. Le règlement se fera par carte bancaire.

Pour le moment, seules les téléconsultations, ces rendez-vous effectués à distance entre patients et praticiens, peuvent être payées en ligne. Le dispositif sera donc élargi d'ici à quelques semaines, le système étant attendu pour le deuxième trimestre 2024. "L'idée est de rendre complètement inexistant l'acte de facturer, continue le directeur général, selon des propos rapportés par BFMTV. Ou en tout cas indolore, transparent et fluide ; que ce soit via le tiers-payant ou en paiement patient." Néanmoins, toutes les spécialités ne seront pas forcément concernées, précise le dirigeant.

Doctolib emploie 2800 salariés et revendique aujourd'hui la clientèle d'environ la moitié des médecins libéraux français et un tiers des hôpitaux publics, avait indiqué son président, dans Ouest-France, en novembre dernier. Le groupe, également présent sur les créneaux très concurrentiels des logiciels médicaux, entend continuer à se développer dans les outils numériques pour la santé.