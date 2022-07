DOCUMENT TF1 - Soupçons de maltraitance dans les crèches : les témoignages de parents et salariés

Pauline, une éducatrice qui a démissionné de chez People & Baby, raconte à l'équipe de TF1 comment le personnel présent à la crèche était compté, pour satisfaire au règlement. "On compte la directrice qui ne bouge pas de son bureau", explique-t-elle, "l'adjointe qui est elle aussi au bureau ou pas, on compte la cuisinière qui n'est jamais sur le terrain et qui n'a aucun diplôme, et même la femme de ménage".

Selon la loi, les crèches doivent respecter des ratios d’encadrement. Un adulte minimum pour cinq bébés, un pour huit enfants qui marchent. Mais dans le même temps, l'État incite indirectement les établissements à dépasser ces quotas. Plus une crèche reçoit d'enfants, plus elle perçoit d'allocations de la CAF : le "taux d'occupation", abrégé "T.O." par la profession, est le nerf de la guerre et l'obsession des dirigeants. Sur le terrain, cet objectif du remplissage maximal met une pression constante sur les salariés.