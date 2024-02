Don de lait maternel : pourquoi le gouvernement appelle les femmes allaitantes à la "mobilisation nationale"

Le ministère de la Santé relaie ce mercredi un appel au don de lait maternel. En raison du déménagement prochain d'un lactarium, "la production de lait lyophilisé sera suspendue pendant au moins six mois". La constitution d'un stock est donc nécessaire pour prendre en charge des grands prématurés.

Les femmes allaitantes appelées au don. Le ministère de la Santé relaie ce mercredi un appel au don pour reconstituer les stocks de lait maternel en France. En cause ? Le futur déménagement d'un des lactariums du pays, nécessaires pour prendre en charge plus de 10.000 grands prématurés chaque année, pour qui le lait maternel permet de "réduire largement le risque de survenue des complications" par rapport au lait industriel. Son déplacement de Marmande (Lot-et-Garonne) vers le centre hospitalier de Bordeaux, prévu en juin 2024, va entraîner "la suspension de la production de lait lyophilisé pendant au moins six mois", prévient le ministère.

"La collecte nationale doit augmenter"

S'il existe 33 lactariums en France qui assurent le contrôle, la pasteurisation, la congélation et la redistribution dans les unités de néonatologie du pays, celui de Marmande est le seul équipé de lyophilisateurs. Or, en raison de contraintes géographiques qui rendent impossible le respect de la chaîne du froid, les établissements de santé d'Outre-mer utilisent du lait lyophilisé - sous forme de poudre - pour nourrir les bébés prématurés. Avant la fermeture temporaire du lactarium de Marmande, les autorités veulent donc mettre les bouchées doubles pour bénéficier d'un stock suffisant.

"Il est nécessaire de constituer un stock de lait lyophilisé produit par le lactarium de Marmande, ce qui nécessite une augmentation du nombre de dons", explique le ministère de la Santé dans un communiqué. "Afin de disposer d'une quantité suffisante de lait lyophilisé" pour les territoires d'Outre-mer, "tout en maintenant la délivrance du lait issu de don aux enfants hospitalisés" dans l'Hexagone, "la collecte nationale doit augmenter."

Outre cet appel, les autorités sanitaires affirment avoir mis 1,9 million d'euros sur la table "pour permettre aux lactariums de gérer cette collecte supplémentaire". Les femmes allaitantes vont être sensibilisées au don de lait, en attendant la reprise de l'activité du lactarium, prévue en fin d'année 2024.