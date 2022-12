Don de sang : les besoins en forte hausse face aux virus de l'hiver

Chaque année, 1 million de malades sont soignés et un don permet de sauver trois vies. "La collecte ne s'arrêtera pas pendant les fêtes", a souligné Hervé Meinrad, directeur de la Collecte et de la Production à l'EFS, cité dans le communiqué et appelant à la mobilisation de la population. Aujourd'hui, quelque "10.000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont la seule alternative pour être soignés", rappelle l'EFS.