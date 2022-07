Don de sang : peut-on choisir celui que l'on reçoit à l'hôpital ?

Ensuite, il n’est nullement possible pour un receveur de choisir le sang transfusé, confirme l'EFS. Et cela à cause de l’anonymat, qui est respecté dans la chaine de don. Comme le détaille l’organisme, "ce principe implique que les donneurs ne choisissent pas les personnes qui pourraient recevoir leur sang ; de même, les receveurs de produits sanguins ne choisissent pas les donneurs à l’origine des dons ; les critères de sélection des donneurs et les règles de qualification des produits permettent d’en assurer la sécurité". Les propos contenus dans cette publication sont donc mensongers à double titre : le vaccin n’est pas une contre-indication retenue par un établissement de santé. Ensuite, choisir le sang que l’on doit recevoir n’est pas permis pour des raisons d’anonymat.