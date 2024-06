L’Établissement français du sang appelle les donneurs à prendre rendez-vous au plus vite. Les réserves sont en dessous des seuils de sécurité à l'approche des vacances d'été et des Jeux olympiques.

Les stocks de poches de sang sont au plus bas. À la veille des vacances d'été et avant les Jeux olympiques, l'Établissement français du sang (EFS) a lancé ce mercredi un appel aux donneurs pour qu'ils prennent rendez-vous au plus vite. L'approche de l'été est toujours une "période particulièrement sensible", avec les départs en vacances, rappelle l'organisme.

"Par ailleurs, l’organisation des élections législatives affecte la capacité à collecter : des dizaines de collectes prévues dans des salles municipales ont été annulées pour permettre l’installation des bureaux de vote", prévient-il.

Selon l'Établissement français du sang, la mobilisation des donneurs au cours de ces dernières semaines "ne permet pas d’inverser une tendance à la baisse de la fréquentation des collectes". L'organisme s'est donné pour objectif en prévision de Jeux olympiques d'atteindre 105.000 poches de sang d’ici la mi-juillet. Mais "le compte n’y est pas encore".

"Bien qu’il soit encore difficile de mesurer les effets de l’actualité politique sur le don, nous pouvons craindre un effet sur la fréquentation des collectes", a précisé Hervé Meinrad, directeur de la collecte et de la production de l’EFS, cité dans un communiqué.

Il faut se mobiliser dès aujourd’hui Hervé Meinrad.

Des mesures ont été mises en place pour maintenir une offre de collecte. Les équipes franciliennes ont par exemple planifié des collectes sur des zones suffisamment éloignées des grands événements afin de permettre aux donneurs de s’y rendre. Malgré cette préparation, la période des Jeux aura un effet sur la collecte de sang, en particulier en Île-de-France.

"C’est pourquoi il faut se mobiliser dès aujourd’hui pour le don de sang afin que le niveau des produits sanguins soit suffisant cet été", souligne Hervé Meinrad. Pour rappel, l'application mobile "Don du sang" permet de trouver rendez-vous près de chez soi en quelques clics.