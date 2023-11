Douleurs dentaires : quelles solutions pour mieux les supporter ?

- Au palmarès des maux les plus insupportables figurent les douleurs dentaires, réputées pour perturber le quotidien de nombreux patients. - Les causes de ces maux de dents sont multiples : seul un examen chez un dentiste permettra d’établir un diagnostic fiable à 100%. - En cas de souffrance, des remèdes existent pour lutter contre ce mal de dent qui, disons-le franchement, vous tape sur les nerfs.

Il y a des douleurs plus difficiles à supporter que d’autres, les maux de dents en font partie. Qu’il s’agisse d’une maladie des gencives ou d’une infection au niveau d’une dent, la douleur peut vite devenir lancinante, irradier de la tête jusqu’aux oreilles, et s’aggraver lors du brossage des dents. Il n’est pas rare non plus qu’elle puisse vous réveiller la nuit. De plus, des épisodes de vives douleurs peuvent aussi contraster avec des périodes d’accalmie, qui s’accompagnent de maux de tête et d’une grande fatigue musculaire.

Ces maux dont on se passerait volontiers peuvent être vécus dès le plus jeune âge avec la pousse des dents de lait ou des dents de sagesse. Elles peuvent aussi être d’origines bactériennes, infectieuses ou traumatiques, provoquées par une chute ou un choc. En attendant un rendez-vous chez le dentiste ou le stomatologue pour identifier la source du problème, différents traitements et remèdes naturels existent pour vous permettre de calmer la douleur.

Mal de dent : quelles sont les causes ?

Dans le cas d’une carie, par exemple, une sensibilité se fait ressentir au contact du chaud ou du froid. La douleur, souvent violente et constante, augmente lorsque les bactéries ont atteint la pulpe : c’est la fameuse “rage de dent”. Composée de nerfs et de vaisseaux sanguins, la pulpe dentaire est située juste derrière l’émail et la dentine (ou ivoire). En France, la carie touche plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % des enfants de 12 ans et plus des trois quarts de la population adulte, affirme le ministère de la Santé. La grande fautive ? Une mauvaise hygiène bucco-dentaire, provoquée notamment par un brossage de dent irrégulier.

La parodontite, plus communément appelée “déchaussement des dents”, se réveille quant à elle par une sensibilité des dents au toucher ou un saignement au niveau des gencives, rappelle l’Assurance Maladie. L'abcès, autre infection bien connue, survient généralement suite à une carie ou à une parodontite non soignée. En cas de fièvre ou si votre visage se met à gonfler, il est préférable de consulter en urgence. Autre trouble possible, un choc violent peut générer des fêlures, fractures et luxations dentaires particulièrement douloureuses, en particulier lors de la mastication. Toutes ces pathologies peuvent être soignées avec un traitement médicamenteux ou chirurgical adapté, mais en attendant l’intervention d’un professionnel, certains remèdes de grand-mère font leur preuve.

Comment soulager efficacement ces douleurs ?

En cas de douleur, un premier réflexe instinctif consiste à utiliser une compresse froide ou une poche de glace. Appliquée contre la joue, elle peut calmer la zone endolorie. Comme le rappelle Doctissimo.fr, le froid a des propriétés anti-inflammatoires et anesthésiantes bénéfiques contre la douleur. Aussi, avez-vous déjà entendu parler de l’effet positif du clou de girofle ? Riche en eugénol, un antibactérien, son utilité dans le traitement de certains troubles bucco-dentaires est reconnue par l’ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), l’autorité scientifique de référence européenne dans les domaines de la phytothérapie et de l’aromathérapie. Pour plus d’efficacité, imbibez une boule de coton de quelques gouttes d'huile de clou de girofle, puis passez-la sur les dents et la gencive qui vous font souffrir. D’autres procèdent différemment en coinçant simplement un morceau de cette plante originaire de Chine entre deux dents, puis mordre dedans.

Conserver une bonne hygiène dentaire, le meilleur des remèdes

Pour éviter le plus de complications, il est capital de ne pas négliger ses dents ! Les personnes qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire sont davantage sujettes aux maux de dents. Petite piqure de rappel : les dentistes conseillent de se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes, ou encore de privilégier l’achat d’une brosse électrique, qui désintègre plus de plaque dentaire qu’une brosse à dent classique.

Pour des finitions parfaites, pensez à utiliser différents accessoires, comme du fil dentaire ou des jets hydropulseurs pour éliminer les débris alimentaires. Enfin, si vos dents ou vos gencives vous font régulièrement souffrir, alors vous pouvez recourir à des bains de bouche réguliers, qui viendront compléter l’action du dentifrice et limiter les risques de caries et gingivites. De manière générale, des habitudes de vie saines corrélées à une