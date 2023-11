Douleurs et inflammations : mieux les comprendre et les différencier pour mieux les soigner

Parce qu’elles diffèrent dans leur nature, la douleur et l’inflammation ne se traitent pas de la même manière. Contre la douleur, on préconise en première intention de s’orienter vers l’acétaminophène, plus connu sous le nom du paracétamol, car c’est la substance qui a la balance bénéfices/risques la plus favorable. Pris en excès, il peut certes impacter le foie et les reins, mais il est particulièrement bien toléré si l’on respecte les dosages indiqués. Mais on dispose aussi de molécules efficaces pour combattre l’inflammation. L’acide acétylsalicylique, le diclofénac, l’ibuprofène, le kétoprofène et le naproxène font partie du nombre. Toutes sont intéressantes, car elles jugulent en même temps cette dernière, mais suppriment ou minorent également la souffrance physique qui peut l’accompagner. Mais on doit néanmoins les utiliser avec parcimonie, car elles ont un certain nombre d’éventuels effets secondaires. Ils sont d’abord digestifs (nausées, diarrhées, brûlures d’estomac). Et elles majorent la probabilité de développer de l’hypertension ou des problèmes cardiaques, peuvent accentuer les troubles ORL et favorisent la survenue de nausées, de somnolence et d’éruptions cutanées. C’est pour cette raison qu’il est impératif de ne jamais les combiner entre elles et qu’on préfère toujours miser sur le paracétamol pour neutraliser une douleur sans inflammation…