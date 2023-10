Douleurs sévères : attention à l’abus d’opioïdes !

Si vous suivez un traitement de ce type, vous vous protégerez en respectant scrupuleusement la posologie indiquée par votre médecin et échangez régulièrement avec lui à ce sujet, afin de l’affiner au besoin. Il devra de toute façon être impérativement diminué ou arrêté si c’est envisageable au bout de six mois maximum. N’achetez par ailleurs jamais aucun antidouleur de ce type sur Internet. Contactez immédiatement le SAMU si vous ou l’un de vos proches qui en consomme présente un état de confusion, se sent très étourdi ou somnolent, pâtit de cauchemars fréquents et de contractions musculaires, si la peau est froide et moite, si la respiration est hachée et si la pupille est très rétrécie ; ce sont les signes annonciateurs d’une surdose. Gardez enfin toujours à l’esprit que s’ils sont très efficaces, ils sont aussi ultra- dangereux. Si la France n’est pas affectée dans la même mesure que les Etats-Unis, englués dans une crise des opioïdes qui entraînera, selon les prévisions, 120 000 morts dues à ce type d’overdose en 2023, on recense tout de même dans l’Hexagone plus de deux cent décès chaque année et sept hospitalisations par semaine imputables à ces médicaments.