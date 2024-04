Drainage lymphatique : cette méthode de massage méconnue qui fait du bien à notre organisme

Une circulation lymphatique paresseuse peut entraîner diverses conséquences sur notre corps et notre santé. Le drainage lymphatique est une méthode douce de massothérapie qui vise à stimuler la lymphe et réactiver la circulation. On vous dit tout sur cette technique de massage aux multiples bienfaits encore méconnu du grand public.

La lymphe est notre système d’épuration de l’organisme, le système de gestion et d’évacuation des déchets. Or, lorsque la circulation lymphatique est paresseuse ou le système défectueux, le corps peut s’intoxiquer et entraîner différents problèmes tels que des membres qui enflent, une sensation de jambes lourdes, une accumulation de cellules graisseuses, l’apparition de cellulite, d’acné, de la rétention d’eau ou encore des vergetures. Le drainage lymphatique permet de remettre la circulation en route.

À quoi sert la lymphe ?

La lymphe est un liquide qui circule dans l’ensemble de notre corps via le système lymphatique. Il circule grâce aux contractions des muscles et aux vaisseaux sanguins, mais contrairement à la circulation sanguine, la circulation lymphatique n’est pas mise en mouvement par une pompe.

Constituée de cellules macrophages et de liquide interstitiel, la lymphe joue un rôle dans le transport des cellules immunitaires, des nutriments, mais aussi des hormones. Elle permet aussi l’évacuation des déchets cellulaires et d’agents infectieux via les ganglions.

Pourquoi le drainage lymphatique est utile ?

Le drainage lymphatique permet de stimuler le système lymphatique. Il est réalisé manuellement ou à l’aide d’appareils, par un masseur-kinésithérapeute ou dans les instituts de beauté. Les praticiens utilisent deux techniques : d’abord une phase d’appel d’air pour pomper les liquides stagnant puis une phase de chasse pour activer la circulation.

Le kiné ou le masseur effectue des mouvements pour déplacer les tissus en appliquant des pressions d’intensité variable sur différentes parties du corps. Le but ? Faire remonter le liquide vers le haut du corps et drainer les différents ganglions, situés au niveau du cou, des aisselles, de l'aine et de l’abdomen.

Le drainage lymphatique permet de détoxifier le corps dans son entier puisqu’une bonne circulation garantit un meilleur nettoyage de l’organisme. Il favorise aussi la détente musculaire, booste les défenses immunitaires et il possède également une action minceur. Ce type de massage permet en effet de se débarrasser des accumulations de graisses cutanées et d’éviter l’apparition de la cellulite. Un traitement complet nécessite entre 15 et 20 séances.

Existe-t-il des contre-indications ?

Le drainage lymphatique peut être prescrit par un médecin comme soin de support dans les cas d'Affection de Longue Durée. Dans ce cas, il est remboursé à 100 % par la Sécurité sociale. Enfin, il faut savoir que ce type de massage est contre-indiqué dans certaines maladies comme l’asthme, l’œdème cardiaque ou l’hypotension artérielle. Dans ces cas-là, il est recommandé de consulter son médecin traitant ou de discuter avec son kinésithérapeute.